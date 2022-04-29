Свыше двух млн художественных книг закупили для школ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без интересной и современной литературы, по словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, сложно заинтересовать ребенка чтением. Поэтому для школьных библиотек в прошлом году ведомство закупило свыше двух млн художественных книг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает глава ведомства, вопрос совершенствования государственного языка также связан с контентом. Есть много недочетов в содержании учебных пособий для колледжей и вузов на казахском языке, недостаточно литературы. В национальном проекте об образовании этот вопрос рассматривается отдельно, в частности, перевод зарубежной литературы на государственный язык. Комитет по языкам, как сообщил министр, работает в этом направлении, средства предусмотрены.

«В 2021 году для школ закупили свыше двух млн художественных книг. Многие говорят, что дети не ходят в школьные библиотеки. Но без интересной и современной литературы сложно заинтересовать ребенка», - сказал министр в ходе круглого стола.

По словам Асхата Аймагамбетова, для внедрения государственного языка в науку важна терминология. А многие термины переводятся специалистами по-разному, некорректно. Глава ведомства считает необходимым устранить этот пробел, также он выразил готовность рассмотреть предложения общественников по данному вопросу.













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