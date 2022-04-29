РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше двух млн художественных книг закупили для школ в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без интересной и современной литературы, по словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, сложно заинтересовать ребенка чтением. Поэтому для школьных библиотек в прошлом году ведомство закупило свыше двух млн художественных книг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает глава ведомства, вопрос совершенствования государственного языка также связан с контентом. Есть много недочетов в содержании учебных пособий для колледжей и вузов на казахском языке, недостаточно литературы. В национальном проекте об образовании этот вопрос рассматривается отдельно, в частности, перевод зарубежной литературы на государственный язык. Комитет по языкам, как сообщил министр, работает в этом направлении, средства предусмотрены.

    «В 2021 году для школ закупили свыше двух млн художественных книг. Многие говорят, что дети не ходят в школьные библиотеки. Но без интересной и современной литературы сложно заинтересовать ребенка», - сказал министр в ходе круглого стола.

    По словам Асхата Аймагамбетова, для внедрения государственного языка в науку важна терминология. А многие термины переводятся специалистами по-разному, некорректно. Глава ведомства считает необходимым устранить этот пробел, также он выразил готовность рассмотреть предложения общественников по данному вопросу.


    Фото: images.pexels.com


    Теги:
    Правительство Правительство РК Образование МОН
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!