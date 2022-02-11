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Свыше двух миллионов человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
11 Февраля 2022 09:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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По данным Министерства здравоохранения на 11 февраля, 2 028 455 человек в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Среди них 142 859 - медицинские работники, 286 001 - люди старше 60 лет.
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