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Свыше двух килограммов синтетики нашли у жителя Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Апреля 2023, 10:15
Свыше двух килограммов синтетики нашли у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – У жителя Актюбинской области изъяли свыше 2 кг синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

15 апреля сотрудники департамента полиции Актюбинской области на въезде в поселок Маржанбулак Алгинского района остановили авто марки «Mazda» под управлением 39-летнего водителя и изъяли три свертка с порошкообразным веществом.

По месту проживания задержанного изъяли еще несколько полиэтиленовых свертков и 100 zip-пакетов.

В поселке Жанаконыс обнаружили закладку со свертками. Всего изъяли свыше 2 кг синтетических наркотиков.

По данным фактам начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 и части 1 статьи 297 УК РК. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК.


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