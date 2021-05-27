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    22:05, 26 Май 2021 | GMT +6

    Свыше девяти тысяч метров коллектора сетей ливневок очистили в районах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города продолжают работы по обслуживанию сетей ливневой канализации и арычно-лотковых сетей районов Алматы и Байконур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Так, с начала года в районе Алматы очищено 357 дождеприёмных решёток, 6 827 метров коллектора, 3 131 метр арычно-лотковых сетей, а также заменено 78 дождеприёмных решёток, люков и крышек колодцев.

    В районе Байконур очищено 182 дождеприёмных решётки, 2 190 метров коллектора также заменено 56 дождеприёмных решёток, люков и крышек колодцев.

    Работы по очистке сетей ливневой канализации продолжаются.

    Стоит отметить, что с начала года из районов Алматы и Байконур вывезено 126 и 100 тонн ила соответственно.


    Теги:
    Астана Акимат ЖКХ Благоустройство
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