Свыше четырех тысяч тонн отходов вывезено за неделю в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Clean City NC» при поддержке столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования за неделю с 21 по 27 июня 2021 года вывезено 4 400 тонн отходов с контейнерных площадок, установленных около жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Из вывезенных 4 400 тонн мусора 2 969 тонн – неперерабатываемые отходы из зеленых контейнеров, 1 440 тонн – подлежащие сортировке из желтых контейнеров.

В вывозе ТБО задействовано около 100 единиц техники, и 150 рабочих.

Также на регулярной основе проводится мойка и дезинфекция контейнерных площадок.

Напоминаем, что разделение мусора - важный этап в системе защиты экологии, который обуславливает момент вторичной обработки, поэтому разделять мусор нужно и важно.