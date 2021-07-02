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    22:43, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше четырех тысяч тонн отходов вывезено за неделю в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Clean City NC» при поддержке столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования за неделю с 21 по 27 июня 2021 года вывезено 4 400 тонн отходов с контейнерных площадок, установленных около жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Из вывезенных 4 400 тонн мусора 2 969 тонн – неперерабатываемые отходы из зеленых контейнеров, 1 440 тонн – подлежащие сортировке из желтых контейнеров.

    В вывозе ТБО задействовано около 100 единиц техники, и 150 рабочих.

    Также на регулярной основе проводится мойка и дезинфекция контейнерных площадок.

    Напоминаем, что разделение мусора - важный этап в системе защиты экологии, который обуславливает момент вторичной обработки, поэтому разделять мусор нужно и важно.


    Теги:
    Астана Экология Акимат
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