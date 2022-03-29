Свыше четырех тысяч подростков вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7 672 беременные и кормящие женщины, а также подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции прививки получили 7 672 человека. Из них 378 – беременные женщины, 3 168 – кормящие матери, 4 122 – это подростки в возрасте от 12 до 18 лет. А также 14 человек имеющих инвалидность.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в Атырау из инфекционного стационара выписан последний пациент с COVID-19.