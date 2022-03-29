РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:29, 29 Март 2022 | GMT +6

    Свыше четырех тысяч подростков вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7 672 беременные и кормящие женщины, а также подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции прививки получили 7 672 человека. Из них 378 – беременные женщины, 3 168 – кормящие матери, 4 122 – это подростки в возрасте от 12 до 18 лет. А также 14 человек имеющих инвалидность.

    «Женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, в Атырау из инфекционного стационара выписан последний пациент с COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!