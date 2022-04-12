Свыше четырех тысяч подростков привили Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привились 8 168 беременных и кормящих женщин, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привиты 8 168 человек. Из них 384 - беременные женщины, 3 242 – кормящие матери, 4 194 – подростки в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области до минимума сократилось число больных коронавирусом.