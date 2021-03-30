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Свыше четырех тысяч нуждающихся семей столицы получили в марте продуктовые корзины

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Марта 2021, 19:19
Свыше четырех тысяч нуждающихся семей столицы получили в марте продуктовые корзины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице весь март прошел под лозунгом «Қайырымды істер», в рамках которого волонтеры развозят нуждающимся семьям города продуктовые корзины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Каждая из корзин весит около 25-27 килограммов, внутри - порядка 20 наименований продуктов и бытовой химии. В том числе - крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, рис, гречка, сахар, чай, мука, различные сладости, конфеты для детей, а также стиральный порошок, мыло, шампунь.

В этом году празднование Наурыза было ознаменовано проведением благотворительных акций и добрых дел. Так, только в праздничные дни малообеспеченным, многодетным и семьям, воспитывающим детей с особенными потребностями, раздали около четырех тысяч продкорзин.

Напомним, акция по раздаче корзин проводилась в течение всего марта.

Активное участие в ней приняли депутаты маслихата, Halyk Bank, меценаты, предприниматели, волонтеры, а также активные жители города.

Вместе с тем, волонтеры активно помогали нуждающимся, одинокого проживающим пожилым людям в уборке снега с территории их домов.

Стоит отметить, акции проводятся с соблюдением строгих саннорм и требований.

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