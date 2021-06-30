Свыше четырех тысяч нарушителей домашнего карантина выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 апреля по 28 июня на объектах, работающих по приложению «Ashyq» выявлено 4039 нарушителей домашнего карантина, из них 1888 больных и 2151 контактных лиц. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По информации Сархат Бейсеновой, с 11 по 28 июня выявлен 491 посетитель, нарушивший домашний карантин (инфицированные, имеющие «красный» статус – 247 посетителей, близко контактные, имеющие «желтый» статус – 244 посетителей).

«Департаментом начата работа по установлению периода нахождения на изоляции нарушителей. Территориальными Управлениями было выдано 23 Постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ПЭМ) и выдано 4 уведомления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК», - заявила Сархат Бейсенова.

Главный государственный санитарный врач сообщила, что наибольшее количество нарушителей были выявлены на объектах по районам, где соответственно регистрируется наибольшее количество заболевших – 33% в Есильском, 30% в Алматинском, 22% в Сарыаркинском районах и 15% в районе Байконыр.

Напомним, более 200 нарушителей режима самоизоляции с «красным» статусом выявлено в Нур-Султане.