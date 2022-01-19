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Свыше 97 тысяч казахстанцев получают лечение от коронавируса
19 Января 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555 КВИ+ и 1 590 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 7 795 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 350 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 80 пациентов, на аппарате ИВЛ – 52 пациента.
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