Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Цифровой Казахстан

Свыше 93 млрд тенге предложили за радиочастоты для 5G  в Казахстане

23 Декабря 2022, 17:34
Свыше 93 млрд тенге предложили за радиочастоты для 5G  в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился победитель аукциона на радиочастоты для 5G. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Завершились торги на аукционе на радиочастоты для 5G по лоту №2. Начальная сумма торгов составляла 1,761 млрд. тенге. Уже в 10:00 поступило наибольшее стартовое предложение - 20 млрд тенге. За 4 с лишним часа сумма выросла до рекордных 93,399 млрд тенге, на чем и завершились торги. Победителем аукциона стал Консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис». Победитель станет владельцем 100 МГЦ в диапазоне 3700-3800 МГЦ после оформления соответствующих разрешительных документов. По итогам аукциона двух лотов сумма, направленная в республиканский бюджет, составит 156 миллиардов тенге! Как раз эти средства помогут нам в реализации нового национального проекта «Доступный Интернет», - сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

Министр напомнил, что проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 сел оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным селам и т.д.

Фото: facebook.com/BagdatMussin


Новости по теме
23 декабря пройдет аукцион по лоту №2 для технологии 5G в Казахстане
НПО помогли выявить 16 сайтов с противоправным контентом
Переехавший из России IT-специалист назвал плюсы и минусы жизни в Казахстане
Теги:
Читайте также
23 декабря пройдет аукцион по лоту №2 для технологии 5G в Казахстане
НПО помогли выявить 16 сайтов с противоправным контентом
В Казахстане рассматривается выход устькаменогорского сервиса такси на рынки других городов
Переехавший из России IT-специалист назвал плюсы и минусы жизни в Казахстане
30 тысяч геологических отчетов загрузят на платформу KAZNEDRA в 2022 году
Научные организации слабо вовлечены в изучение недр страны – Минэкологии
Сколько уже заработали операторы связи в Казахстане в этом году
Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
Новости партнеров
Популярное
1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
4 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
5 Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром

Лента новостей