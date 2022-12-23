Свыше 93 млрд тенге предложили за радиочастоты для 5G в Казахстане

23 Декабря 2022, 17:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился победитель аукциона на радиочастоты для 5G. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Завершились торги на аукционе на радиочастоты для 5G по лоту №2. Начальная сумма торгов составляла 1,761 млрд. тенге. Уже в 10:00 поступило наибольшее стартовое предложение - 20 млрд тенге. За 4 с лишним часа сумма выросла до рекордных 93,399 млрд тенге, на чем и завершились торги. Победителем аукциона стал Консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис». Победитель станет владельцем 100 МГЦ в диапазоне 3700-3800 МГЦ после оформления соответствующих разрешительных документов. По итогам аукциона двух лотов сумма, направленная в республиканский бюджет, составит 156 миллиардов тенге! Как раз эти средства помогут нам в реализации нового национального проекта «Доступный Интернет», - сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

Министр напомнил, что проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 сел оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным селам и т.д.

Фото: facebook.com/BagdatMussin