Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области активно проводится вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, первой дозой компонента вакцины привито 917 292 человека, второй компонент получили 907 168 жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

С третьей декады 2021 года к общей прививочной кампании в регионе присоединилась вакцинация поступившей вакциной производства Pfizer/BioNTech подростков с 12 до 17 лет включительно, беременных и кормящих женщин.

«Первый компонент вакцины Pfizer получили свыше 102 тысяч человек, в том числе 2 304 беременных женщин, около восьми тысяч кормящих женщин, более 92 тысяч подростков. Полностью прошли процедуру вакцинации 89 тысяч человек. У вакцинированных неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы», – отметили в ведомстве.

По мнению эпидемиологов и иммунологов, защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» поможет ревакцинация через шесть месяцев от даты второй прививки. По последним данным, в области ревакцинацию прошли около 330 тысяч человек.