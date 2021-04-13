Свыше 900 волонтеров-медиков помогают в прививочных пунктах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Более 900 специально обученных волонтеров-медиков помогают в прививочных пунктах. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал координатор волонтеров и приглашенных специалистов штаба по проведению массовой вакцинации населения в Алматы Жанибек Солтанай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 975 приглашенных волонтеров и специалистов прошли специальные курсы обучения, организованные Алматинским высшим медицинским колледжем, Высшей Школой общественного здравоохранения и организацией ICAP при Колумбийском университете.

«Обучение состояло из 3 этапов. Первый этап - теоретический курс - проходил через платформу ZOOM, второй этап - практический курс - проходил на прививочных пунктах, третий этап- мониторинг внедрения полученных навыков и знаний на практике. То есть, в ходе работы волонтеры и специалисты, в любое время могут задавать вопросы, отрабатывать теоретические и практические навыки. Обучение проводилось раздельно, с разбивкой на группы координаторов, регистраторов, средних медицинских работников и врачей», - рассказал спикер.

Из 975 приглашенных волонтеров и специалистов 120 являются слушателями резидентуры, 149 интернов, 221 студентов бакалавриата, в общей сложности 490 обучающихся медицинских специальностей. Основной состав состоит из резидентов, интернов и студентов Казахского национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова, остальные студенты Казахстанско-Российского медицинского университета, Казахского университета непрерывного образования и Медицинского факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

Кроме того, 285 студентов из высших учебных заведений города Алматы и 200 обучающихся из числа преподавателей Высшего медицинского колледжа, медицинского центра «Эмили» и медколледжей «Интердент», «Аяжан» нашего города были задействованы в волонтерской деятельности.

«Студенты медицинских колледжей и ВУЗов г. Алматы работают координаторами в прививочных пунктах. Их основной функционал: контроль за наличием масок и дистанции не менее 1,5 метра между посетителями, разделение потоков, регулирование очереди, раздача и помощь в заполнении информационного согласия, предоставление общей информации и раздача наглядных материалов. Интерны и студенты медицинских университетов работают регистраторами. Обязанности данных сотрудников регистрация посетителей в медицинской информационной системе, учет количества вакцинируемых. Врачи интерны помогают в деятельности средних медицинских работников. А также, врачи-резиденты измеряют артериальное давление, проводят термометрию, собирают анамнез и наблюдают за посетителями после вакцинации», - отметил Жанибек Солтанай.

На сегодняшний день 364 волонтера и приглашенных специалистов работают в прививочных пунктах 91 поликлиники, торгово-развлекательных центрах и рынках города.