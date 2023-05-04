Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 900 млн тенге задолжали две больницы бизнесменам в Атырауской области за поставки товаров по государственным закупкам. После вмешательства антикоррупционного ведомства деньги на счета предпринимателей начали поступать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения мониторинга департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области выявлены факты невыплаты денежных средств областная больницей №2 и Курмангазинской районной больницей 64 субъектам предпринимательства на сумму более 900 млн тенге. Деньги предприниматели должны были получить за оказанные услуги и поставку товаров по государственным закупкам. Департаментом в целях выяснения обстоятельств были направлены письма в медицинские учреждения-должники. На сегодняшний день медучреждения выплатили 13 субъектам предпринимательства средства в размере 54,6 млн тенге. Выплаты продолжаются», - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Как отметили в ведомстве, ранее учреждения отказывались перечислить деньги за поставку продуктов питания, а также за оказание услуги по техническому обслуживанию оборудования. Однако после вмешательства департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области обращения предпринимателей были полностью удовлетворены и началась выплата задолженностей.