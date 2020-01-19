Свыше 900 человек привлекли к ответственности за вождение в алкогольном опьянении в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 900 человек привлекли к ответственности за вождение в алкогольном опьянении в столице. Такие данные привел заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана полковник полиции Газиз Нуркаев. Он разъяснил важность для укрепления правопорядка принятых в уголовное законодательство поправок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
По словам заместителя начальника департамента полиции города Нур-Султана Газиза Нуркаева, в столице большую часть зарегистрированных уголовных правонарушений составляют кражи.
Наиболее распространенным видом является кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.
Жертвами таких преступлений в основном становятся простые граждане. Однако при задержании воров большинство потерпевших идут на примирение. И впоследствии воры продолжают свою преступную деятельность.
«Принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» ужесточена ответственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство. Данный вид преступления перешел в категорию тяжких - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, тогда как ранее - штраф до трех тысяч МРП, ограничение свободы либо лишение свободы до пяти лет. К тому же исключена возможность примирения», - пояснил замначальника ДП столицы.
По его сведениям, за 15 дней января в отношении девяти лиц, совершивших кражи чужого имущества, применена мера пресечения «Содержание под стражей».
«Полагаем, что изменения в законодательстве в сочетании с профилактической работой позволят эффективно противодействовать кражам чужого имущества», - резюмировал Газиз Нуркаев.
Принятия кардинальных мер требовала и ситуация на дорогах. Так, проинформировал Газиз Нуркаев, в столице в прошлом году 965 человек привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 48 водителей привлечены к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения дважды в течение года.
Ужесточена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, продолжил он. «В Уголовный кодекс введена новая статья, устанавливающая ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека.
За это преступление, в случае причинения вреда здоровью человека средней тяжести, предусмотрен штраф до одной тыс. МРП либо лишение свободы на срок до одного года с лишением водительских прав на 10 лет, а в случае причинения тяжкого вреда - штраф до трех тыс. МРП либо лишение свободы до трех лет с лишением водительских прав на 10 лет.
В случае смерти потерпевшего пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением водительских прав на 10 лет, а за смерть двух или более лиц - от семи до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением водительских прав.
Еще более жесткий подход предусмотрен к лицам, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ранее лишенным водительских прав. К примеру, за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека таким водителем предусмотрено лишение свободы на срок от шести до восьми лет с пожизненным лишением водительских прав, а в случае наступления смерти потерпевшего - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с пожизненным лишением водительских прав», - пояснил замначальника ДП.
Реализация закона положительно скажется на состоянии аварийности и пропускной способности транспортных средств в городе, подытожил он.
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