Свыше 900 аварий произошло с участием владельцев иностранных автомобилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенесбаев рассказал об ужесточении ответственности водителей автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем фиксировать нарушения и отправлять штрафы лицам, которые управляют автомобилями с иностранным учетом. Как вы знаете, у нас проблема эксплуатации авто с иностранным учетом имеется, в связи с тем, что мы участники Таможенного союза, зачастую наши граждане пользуются этим моментом, увеличился ввоз авто из России, Кыргызстана, Беларуси, Армении. С начала года было зарегистрировано 923 ДТП с их участием, в которых погибли 58 человек и 314 получили ранения», - привел статистику Алибек Кенесбаев в кулуарах Правительства.

Он рассказал, как именно в Комитете намерены бороться с подобным явлением.

«Мы совместно с Генеральной прокуратурой, кредитным бюро, Нацбанком провели работу по идентификации владельцев авто, согласно законодательства любое транспортное средство, которое временно въезжает в Казахстан подлежит обязательному страхованию, имеется банк данных по страховым полисам, где вписаны владельцы авто, тех лиц, кто управляет транспортными средствами и данные транспорта: марка и госномер.

В этой связи со вчерашнего дня мы реализовали эту интеграцию, теперь те лица, которые управляют транспортными средствами в случае фиксации нарушений ПДД, нарушения будут отправляться по их адресам», - заявил спикер.

«По штрафам только с начала года с их участием было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД, оформлено штрафов на сумму 817 миллионов тенге, из этой суммы остается 52,5 млн. Процент взыскаемости 6,5% процента, 765 млн остается не оплачено. По административному законодательству, у нас есть сроки давности возбуждения административных дел. Если с момента фиксации истекло два месяца, то по таким нарушениям возбуждать дела мы не будем. Если есть сроки, то предписания будут направлены по адресам правонарушителей», - добавил представитель МВД.