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    11:30, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 90% жителей Пекина прошли полный курс вакцинации против коронавируса

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Свыше 90% жителей города Пекин прошли полный курс вакцинации против коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

    По состоянию на субботу, в Пекине первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 18,5 млн человек, оба компонента получили 17,5 млн жителей китайской столицы, что составило 90,04%.

    В настоящее время в Пекине развернуто около 250 пунктов вакцинации против коронавируса.

    Как пишет «Синьхуа», ситуация по предотвращению и контролю над распространением эпидемии в Китае в целом стабильна, но существуют риски ввозных случаев и локализованных вспышек коронавирусной инфекции.

    По состоянию на минувшую субботу, в материковом Китае имеется только одна зона высокого риска COVID-19 – это город Жуйли, расположенный на юго-западе страны на границе с Мьянмой.

    По последним данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в материковом Китае было введено свыше 1,43 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.

    За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 33 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом (32 являются ввозными из-за рубежа, один - локальный).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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