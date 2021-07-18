Свыше 90% жителей Пекина прошли полный курс вакцинации против коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Свыше 90% жителей города Пекин прошли полный курс вакцинации против коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

По состоянию на субботу, в Пекине первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 18,5 млн человек, оба компонента получили 17,5 млн жителей китайской столицы, что составило 90,04%.

В настоящее время в Пекине развернуто около 250 пунктов вакцинации против коронавируса.

Как пишет «Синьхуа», ситуация по предотвращению и контролю над распространением эпидемии в Китае в целом стабильна, но существуют риски ввозных случаев и локализованных вспышек коронавирусной инфекции.

По состоянию на минувшую субботу, в материковом Китае имеется только одна зона высокого риска COVID-19 – это город Жуйли, расположенный на юго-западе страны на границе с Мьянмой.

По последним данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в материковом Китае было введено свыше 1,43 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 33 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом (32 являются ввозными из-за рубежа, один - локальный).