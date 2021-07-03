АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 90 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19. Полный комплекс вакцин получили 50 тыс человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки первый I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 3 177 местных жителей. Среди привившихся 185 медиков, 262 педагога, 53 студента, 61 сотрудник закрытых учреждений, 11 сотрудников правоохранительных органов, 45 госслужащих, 164 человека с хроническими заболеваниями, 2 396 местных жителей.

Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 90 730 человек. II компонентом вакцин привиты 50 343 местных жителя.

В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92.