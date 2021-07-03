РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:21, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 90 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 90 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19. Полный комплекс вакцин получили 50 тыс человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки первый I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 3 177 местных жителей. Среди привившихся 185 медиков, 262 педагога, 53 студента, 61 сотрудник закрытых учреждений, 11 сотрудников правоохранительных органов, 45 госслужащих, 164 человека с хроническими заболеваниями, 2 396 местных жителей.

    Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 90 730 человек. II компонентом вакцин привиты 50 343 местных жителя.
    В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!