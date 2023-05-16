Свыше 90 тысяч услуг Qala Qyzmet оказано с начала года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фронт-офисы Qala Qyzmet в месяц посещают около 2,5 тысяч человек и оказываются почти 20 тысяч услуг. В этом году жителям оказано свыше 90 тысяч услуг. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны iKOMEK109 Аскар Таксимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня физическим и юридическим лицам предоставляется 146 услуг организаций АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК», АО «КазТрансГаз Аймак», ГКП «Астана Су Арнасы», ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM», ТОО «Clean city», ТОО «Астана-ЕРЦ», ТОО «АстанаЭнергоСбыт», ТОО «Центральное газоснабжение города Астаны» и т.д. Наиболее востребованные услуги – заключение и перезаключение договоров с коммунальными организациями по смене собственников, получение технических условий и консультации по квитанциям ЕРЦ», - сказал Аскар Таксимов.

По словам спикера, горожане смогут посредством проактивной услуги заключить договоры по электричеству, водоснабжению, теплоснабжению и вывозу мусора. Для этого жителям необходимо ответить на СМС от 1414 и дать разрешение на использование персональных данных, далее придет СМС от Qala Qyzmet со ссылкой на анкетирование с уточняющими вопросами. После портал автоматически сформирует заявку и направит по коммунальным организациям для обработки и предоставления ответа.

«Услуги нашего центра предоставляются в 3-х форматах: онлайн на портале городских услуг

https://qalaqyzmet.kz/, путем прямых консультаций во фронт-офисах, а также путем смс-анкетирования. Удобство получения оказываемых в Qala Qyzmet услуг подтверждается возрастающим спросом. За полгода 2019 года оказана 3701 услуга, за 2020 год – 69 560 услуг, за 2021 год – 148 586 услуг, в 2022 году - свыше 170 тысяч услуг, в 2023 году - свыше 90 тысяч услуг», - добавил руководитель столичного центра iKOMEK109.