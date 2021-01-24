Свыше 90 паводкоопасных населенных пунктов определили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане готовятся к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима ВКО Даниала Ахметова в Instagram.

Глава области сообщил, что с 10 февраля начинается работа по обследованию потенциально опасных, подверженных подтоплению участков, а также аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки на территории области.

«На сегодня определено 94 потенциально паводкоопасных населенных пункта или 121 участок, где расположены 7191 жилых домов. Как отмечают специалисты, уровень риска подтоплений выше среднего в г. Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском и Бородулихинском районах», - сообщил Д.Ахметов.

Аким рассказал, что аэровизуальное обследование рек Ульба, Горная Ульбинка, Иртыш в створе от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища показало, что ситуация стабильная, отмечается ледостав. Толщина льда на большей части рек области превышает показатели 2018-2020 годов. На р. Бухтарма варьируется от 60 до 70 см. В целях снижения риска определены 18 участков для проведения профилактических взрывных работ по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба.

«В этой связи, отмечу, что на проведение первоочередных противопаводковых мероприятий, из областного бюджета будут выделены необходимые средства, в первую очередь, для взрывных и берегоукрепительных работ. Кроме того, необходимо держать на контроле уровень воды во всех водохранилищах, в том числе в подведомственных Казводхозу», - отметил Д.Ахметов.

При этом в ряде районов промерзание почвы доходят до полутора метров. В целом, средняя величина промерзания составляет от 32 см до 97 см. Высота снежного покрова находится в интервале от 5 см до 40 см, что не исключает дальнейшее увеличение промерзания почвы на территории области.

Кроме того, Д.Ахметов с учетом паводков прошлых лет поручил акимам создать комиссию и уже сегодня начать профилактические мероприятия.

«Необходимо подготовить эвакуационные пункты и оснастить их в соответствии с требованиями. Выполнения всех поручений точечно по каждому району и населенному пункту будет проверять рабочая группа», - подчеркнул глава региона.