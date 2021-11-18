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Свыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане

18 Ноября 2021 08:55
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Свыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 31 475 человек (–26 913+ и 4 562 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находится – 6 454 пациента, на амбулаторном уровне – 25 021 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 506 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 125 пациентов, на аппарате ИВЛ – 91 пациент.



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