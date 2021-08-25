Свыше 90 кг конопли изъяли у жителя Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Свыше 90 кг конопли изъяли у жителя Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции Мендыкаринского района в поселке Степановка на земельном участке, принадлежащему 43-летнему гражданину, изъято 20 кустов конопли, которую владелец земельного участка культивировал.

В ходе осмотра жилища на летней кухне была обнаружена и высушенная конопля весом более 200 грамм. Как пояснил мужчина, коноплю выращивал для личного употребления. Общий вес изъятых наркотических средств и растений составил свыше 90 кг.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В текущем году это уже третий подобный факт, выявленный сотрудниками полиции в регионе.