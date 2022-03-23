Свыше 90 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в стране из снежного заноса спасен и эвакуирован 91 человек, в том числе 14 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Так, 22 марта в 01:23 в районе Байконыр г. Нур-Султан на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля в г.Нур-Султан доставлены 7 человек, из них 2 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 2 спасателя и 1 ед. техники ДЧС г. Нур-Султан.

22 марта в Аркалыке, Амангельдинском и Ауликольском районах Костанайской области силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 7 спасателей и 2 ед. техники ДЧС Костанайской области.

22 марта в 14:30 часов в Каркаралинском районе Карагандинской области в 207 км автодороги «Караганда – Аягоз – Бугаз», в 7 км от г.Каркаралинск, спасателями ДЧС из застрявшей в снежном заносе автомобиля «Тоyоtа Carinа» спасены и доставлены в г.Каркаралинск 4 человека. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

22 марта в 22:10 в Актогайском районе в 160 км автодороги «Акой-Актогай-Балхаш», силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО «Берер» из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобили на расчищенный участок, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Кроме того, 23 марта в 13:30 часов в Амангельдинском районе Костанайской области в 15 км. от с.Амантогай на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей, в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной работе были задействованы 2 сотрудника и 1 ед. техники ДЧС и 1 работник и 1 ед. техники местного исполнительного органа.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 46 участка автодорог, из них 26 республиканского (г. Нур-Султан – 6, Акмолинская – 12, Карагандинская – 3, Костанайская – 1 и Павлодарская - 4) и 20 областного значения (Акмолинская – 14 и Костанайская - 6). Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах.

По информации областных оперативных штабов на блок-постах находятся 915 ед. техники, из них 780 ед. легковых и 133 ед. грузовых (Акмолинская – 650 ед., из них 562 ед. легковых и 88 ед. грузовых, Карагандинская – 85 ед., из них 70 легковых и 15 ед. грузовых., Павлодарская 180 ед., из них 150 ед. легковых и 30 ед. грузовых).

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта соблюдать правила предосторожности! Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждениях. Единый телефон службы спасения 112.