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    15:51, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 9 тысяч жителей ВКО получили вакцину от COVID-19

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным на утро 2 апреля в Восточном Казахстане вакцину от коронавируса получили 9 075 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В управлении здравоохранения ВКО рассказали, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили 14 госслужащих, 198 человек с хроническими заболеваниями, а именно сахарным диабетом, ХОБЛ, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

    Кроме того, начали вакцинацию 520 педагогов, 572 сотрудника силовых структур, 124 участковых полицейских, 88 человек из персонала и контингента медико-социальных и закрытых детских учреждений. Провакцинировались 7 329 медицинских работника. Также прививку от COVID-19 уже получили три студента, один работник железнодорожной отрасли, один работник торгового предприятия, один человек из числа сотрудников дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в РК, один человек, работающий вахтовым методом и 223 других.

    Привились и сотрудники Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. Во главе с ректором университета Жасуланом Шаймардановым вакцину уже получили более 50 человек. Как заметили в вузе, никому не хочется переболеть КВИ, поэтому и раздумывать было не о чем. Ведь только согласившись на прививку можно продолжать нормальную жизнь – вести научную работу, преподавать, видеться в режиме реального времени с коллегами и студентами.

    «Я получила прививку вчера. Чувствую себя хорошо. Те, кто ранее вакцинировался, тоже не жалуются на здоровье. У ректора нашего университета и ряда сотрудников повышенные антитела. Накануне он как доктор биологических наук прочитал нам лекцию по истории борьбы со смертельно опасными инфекциями с помощью вакцин, сказав, что это очень важная кампания для победы над коронавирусом», – рассказала руководитель Центра социальных коммуникации ВКТУ им. Д. Серикбаева Карлыгаш Касымова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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