Свыше 9 тысяч нарушений ПДД совершили авто с иностранными номерами в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области проводится большая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП в настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках профилактического мероприятия организованы рейдовые мероприятия на улицах, проезжей части дороги и прилегающих территориях, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост ДТП.

«За 5 месяцев 2021 года согласно информационной системе процессингового центра Департамента зафиксировано 9494 нарушений ПДД неустановленными транспортными средствами с номерными знаками иностранных государств. Из этого числа оформлено 4592 предписаний на общую сумму свыше 90 млн. тенге»,- сообщили в пресс-службе.

При этом почти 5 тысяч нарушений совершены транспортными средствами, в основном, из России, Армении, Кыргызстана и Грузии. На сегодняшний день ведется работа по установлению их владельцев. Транспортные средства с указанными нарушениями на постоянной основе вносятся в базу «Автоураган-Розыск».

В то же время, сотрудниками отдела административной практики ДП области совместно с Батальоном патрульной полиции УП города Костанай продолжается работа по установлению водителей и владельцев транспортных средств иностранных государств без страхового полиса.

«Так, 1 июня 2021 года остановлена автомашина марки «Ваз 2114», за которой автоматическими средствами фиксации с 18 апреля 2021 года зафиксировано 35 нарушений ПДД. Общая сумма штрафа для авто с росучетом составила 670 тысяч 910 тенге. Стражами порядка 23-летнему водителю выписаны предписания о необходимости уплаты штрафа,- рассказали в департаменте полиции. — Еще один злостный нарушитель правил дорожного движения выявлен 3 июня. За автомобилем марки «Ваз 2110» (росучет) с начала 2021 года зафиксировано 89 нарушений на сумму 1 млн. 662 тыс. 690 тенге. 32-летнему правонарушителю вручены уведомления о необходимости уплаты административных штрафов».

Также установлено, что указанные водители управляли транспортными средствами без страхового полиса. В связи с чем, полицейскими возбуждены административные дела по статье 230 части 2 КоАП РК. Автомашины водворены на специализированную стоянку акимата Костаная.