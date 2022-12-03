Свыше 9 тысяч безработных привлекли к общественным работам в Жамбылской области

3 Декабря 2022, 09:40

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Комплексная работа по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы проводится в Жамбылской области. При этом акцент с социального обеспечения смещается на обеспечение устойчивой и продуктивной занятости. В рамках программы занятости упор делается на рост предпринимательской инициативы среди населения через инструменты микрокредитования и обучения бизнес-навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, на сегодняшний день рабочая сила в регионе составляет 529,8 тыс. человек. При этом занятое население - 503,6 тыс. человек, из которых 334,5 тыс. наемные работники и 169 тыс. самозанятые. Численность безработных составляет 26,2 тыс. человек. Уровень безработицы - 4,9%.

В соответствии с поручением Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей, в Жамбылской области создано 11 тыс. новых рабочих мест.

«Основные вопросы занятости населения с 2022 года реализуются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, - поясняет заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ облакимата Галижан Мейрманов. - В этом году в рамках Национального проекта запланировано привлечь к активным мерам занятости 49 500 человек, и этот план выполнен на 132%».

К активным мерам занятости в регионе привлечено 65 350 человек. На вакантные рабочие места привлечено 27 955, к профессиональному обучению - 933, на онлайн обучение - 1 560 человек. Курсы «Бастау бизнес» прошли 19 800 человек, на гранты подали 2 158 человек, на «Первое рабочее место» - 179, на социальные рабочие места - 1 150 человек.

Молодежную практику в этом году уже прошли 1 738 выпускников вузов и колледжей. К общественным работам привлечено 9 293 безработных. На проект «Серебряный возраст» направлено 269 человек. В программе «Контракт поколений» участвует 31 человек, отметил спикер.

Годовой план трудоустройства жителей Жамбылской области составил 33 879 человек, однако с начала года трудоустроено уже 40 615 человек, план выполнен на 119,9%. На постоянные рабочие места планировалось трудоустроить 23 296 человек, однако постоянную работу получили 27 955 человек. План выполнен на 120%.

Всего в рамках Нацпроекта на социальные рабочие места выделено 295,3 млн тенге, для того чтобы трудоустроить 1 030 человек. Однако за отчетный период на работу направлено 1 150 человек. Из этого числа 380 завершили работу, а 362 человека, или 95,2%, трудоустроено на постоянную работу.

На молодежную практику на запланированные 1 262 места с начала года направлено 1 738 выпускников, из них 461 завершили свою работу, 405, или 87,9% получили постоянные рабочие места. По проекту «Первое рабочее место» направлено 179 человек при плане 124, план выполнен на 144,4%. По проекту «Контракт поколений» направлен 31 человек и на проект «Серебряный возраст» направлено 269 человек. По всем проектам показатели превышают запланированные.

«План развития области до 2025 года разработан на основе детального изучения имеющихся возможностей. Надеемся, что благодаря поддержке государства мы достигнем поставленных целей, что позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния. В дальнейшем работа акимов будет оцениваться в зависимости от созданных новых рабочих мест», - сказал аким Жамбылской области.