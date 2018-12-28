Свыше 9 трлн тенге пенсионных накоплений аккумулированы в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 9,1 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали об основных показателях фонда. С начала года общая сумма пенсионных накоплений увеличилась на 1,4 трлн тенге, или на 17%. За 11 месяцев количество индивидуальных пенсионных счетов увеличилось на 248,7 тысяч. Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 декабря текущего года составило 10,4 млн единиц.

Большую часть всех пенсионных накоплений, составили накопления за счет обязательных пенсионных взносов, сумма которых составила 8,9 трлн тенге. Средняя сумма ежемесячного взноса составляет 15,6 тысяч тенге. При этом общая сумма поступлений за 11 месяцев 2018 года составила 722,8 млрд тенге.

Сумма чистого инвестиционного дохода за 11 месяцев, зачисленного на счета вкладчиков и получателей, составила около 746,8 млрд тенге, то есть практически на уровне поступлений по взносам в систему.

С февраля этого года ЕНПФ ведет большую работу с самозанятым населением - с каждым вкладчиком, на чьи счета в течение нескольких лет не поступают пенсионные взносы. Уже установлены контакты с более 574 тысячами человек, из которых более 113 тысяч начали делать пенсионные отчисления. На их счета уже поступило более 1,8 млрд тенге.