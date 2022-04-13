Свыше 9 млрд тенге потеряли казахстанцы из-за финпирамиды Gold Company LTD

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторы финансовой пирамиды Gold Company LTD, которым доверились более четырех тысяч граждан, завладели свыше 9 миллиардами тенге. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD. В составе преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, они завладели свыше чем 9 миллиардами тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан», - сообщил он во время пресс-конференции в СЦК.

По его словам, деятельность финансовой пирамиды была пресечена департаментом полиции Актюбинской области. Дело рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более трех тысяч потерпевших.