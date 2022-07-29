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Свыше 9 млн тенге выплатит штраф авиакомпания Air Astana за задержку рейса
29 Июля 2022 10:33

Свыше 9 млн тенге выплатит штраф авиакомпания Air Astana за задержку рейса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «Авиационная администрация Казахстана» продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе расследования установлено, что 5 июня этого года рейс КС-7105 по маршруту Алматы – Шымкент авиаперевозчика «Fly Arystan», входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно услуги по проживанию в гостинице.

«В связи с чем, 28 июля в отношении авиакомпании был составлен Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 тыс. МРП (3 млн 63 тенге). В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году группа компаний Air Astana привлечена к административной ответственности в размере 9 млн 189 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

Расследование в связи с задержками рейсов и нарушением прав пассажиров в настоящее продолжается, и в случае установления фактов правонарушений перевозчики будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

Ранее группа компаний Air Astana 7 и 21 июля прошлого года также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1 тыс. МРП (3 млн 63 тенге) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.

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