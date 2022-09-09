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Свыше 9,3 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от COVID-19

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2022, 08:40
Свыше 9,3 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

По данным МВК, на 9 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 588 тыс. 616 человек, вторым компонентом – 9 млн 376 тыс. 773 человека.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 333 казахстанца.



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