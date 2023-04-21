Свыше 9,2 млрд тенге возмещено государству за счет конфискации имущества осужденных в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой обеспечивается надзор за законностью конфискации имущества осужденных, в том числе привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в Генпрокуратуре, конфискация является дополнительным уголовным наказанием и состоит в принудительном обращении в собственность государства имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения (ст.48 УК).

Этому предшествует сбор доказательств, необходимых и достаточных для решения о конфискации (ст.113 УПК).

Иными словами, имущество, полученное (приобретенное) законным способом, конфискации не подлежит, что гарантирует соблюдение прав и свобод граждан.

«За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске», - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в городах Астана, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях.

«В текущем году взыскано 1,5 млрд тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены. Верховным Судом по протесту Генерального Прокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции города Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне «Горный гигант» и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО «RBK Bank». Объекты возвращены государству», - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.

«В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно-досрочном освобождении гражданина «Б», который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд тенге», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как подчеркнули в ведомстве, работа в этом направлении продолжается.