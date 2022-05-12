12 Мая 2022 11:00

Свыше 9,2 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

По сведениям МВК, 11 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 490 372 человека, 2-м компонентом - 9 256 909 человек.

Кроме того, вакциной «Pfizer» провакцинированы: 1-м компонентом - 1 101 145 человек, 2-м компонентом – 960 025 человек. Из них 1-й дозой: подростки – 835 458, беременные женщины – 38 803, кормящие женщины – 137 931; 2-й дозой: подростки – 770 492, беременные женщины – 34 119, кормящие женщины – 124 220.