Свыше 88 млн тенге выделили на выкуп у населения Казахстана незаконного оружия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел проводит ежегодную акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В этом году на акцию из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За добровольную сдачу оружия предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 34 тысяч до 345 тысяч тенге за каждую единицу оружия в зависимости от его технического состояния. Прием оружия производится в каждом территориальном органе полиции. Для предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в любое подразделение полиции», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек.

По ее словам, начиная с 10 апреля в органы внутренних дел уже обратились 317 граждан, которые добровольно сдали 399 единиц огнестрельного оружия, более 1,4 тысячи штук патронов к нарезному оружию.

Выкуп у населения предметов вооружения проводят с 2008 года. За этот период казахстанцы добровольно сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,9 млрд тенге.

За последние пять лет количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось более чем наполовину.

Ранее в МВД назвали регионы-лидеры по сдаче огнестрельного оружия. Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в Туркестанской (237 единиц), Жамбылской (160 единиц), Восточно-Казахстанской (153 единицы), Кызылординской (116 единиц), Карагандинской (107 единиц), Акмолинской (105 единиц) и Алматинской (90 единиц) областях.