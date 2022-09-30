Свыше 861 тысячи подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 29 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 657 человек, вторым компонентом – 1 201 886 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 874 800, беременные женщины – 41 708, кормящие женщины – 145 493. Вторым компонентом: подростки – 861 020, беременные женщины – 39 652, кормящие женщины – 142 091.