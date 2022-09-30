Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Свыше 861 тысячи подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Сентября 2022, 09:17
Свыше 861 тысячи подростков в Казахстане полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 29 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 657 человек, вторым компонентом – 1 201 886 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 874 800, беременные женщины – 41 708, кормящие женщины – 145 493. Вторым компонентом: подростки – 861 020, беременные женщины – 39 652, кормящие женщины – 142 091.


Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве