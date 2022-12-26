Свыше 85 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в ВКО

26 Декабря 2022, 22:48

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Сауле Слямгазина сообщила о том, что по данным Республиканского центра электронного здравоохранения в эпидсезоне текущего года в регионе зарегистрировано 85 219 случаев острой респираторной вирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

«По сравнению с прошлым годом показатели заболеваемости по ОРВИ превышают 4,8 процента. 71 процент заболевших приходится на долю детей до 14 лет. Также зарегистрировано 294 случая острой респираторной вирусной инфекции среди беременных. Показатель госпитализации больных - 0,8 процента», - сказала Сауле Слямгазина.

Кроме того, в ходе брифинга было отмечено, что с 1 октября 2022 года в области проверены пробы 1670 пациентов с тяжелым течением ОРВИ. У 67 заболевших был выявлен тип вируса гриппа B, в 73 пробах выявлены негриппозные вирусы, такие как, риновирус, аденовирус, парагрипп и т.д.

«В целях стабилизации эпидситуации гриппа и снижения заболеваемости ежегодно из местного бюджета закупаются вакцины против гриппа. В этом году на склад поставлено 75 тысяч доз вакцины, иммунизацию прошли более 82 тысяч человек. Это составляет 11,4 процента контингента, населения области. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области штамм коронавируса «цербер» не выявлен», - добавила спикер.

По ее словам, грипп опасен своими осложнениями и протекает в тяжелом форме среди детей до 2 двух лет, больных с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поэтому при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, не занимаясь самолечением, необходимо незамедлительно вызвать на дом участкового врача и своевременно получить лечение.

«Эффективным способом защиты от инфекций гриппа является вакцинация. Это снижает риск заражения, способствует его легкому прохождению. ДСЭК ВКО рекомендует соблюдать элементарные гигиенические правила, максимально ограничивать посещения мест массового скопления людей, носить маски в общественном транспорте», - заявила заместитель руководителя ДСЭК ВКО.