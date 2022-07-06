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6 Июля 2022 11:22
Свыше 842 тыс. казахстанских подростков полностью привились против КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
По состоянию на 6 июля, вакциной «Pfizer» провакцинированы первым компонентом - 1 225 370 человек, вторым компонентом – 1 156 011 человек. Из них: первой дозой: 867 728 подростка, 41 224 беременных женщин, 144 896 кормящих женщин. Второй дозой: 842 295 подростков, 38 474 беременных женщин, 138 413 кормящих женщин.
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