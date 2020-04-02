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Свыше 84 тысяч казахстанцев обратились в банки об отсрочке выплат по кредитам: одобрено 12 тысяч заявлений

Автор:  
Данияр Дауталиев
2 Апреля 2020, 18:02
Свыше 84 тысяч казахстанцев обратились в банки об отсрочке выплат по кредитам: одобрено 12 тысяч заявлений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 84 тысяч казахстанцев обратились в банки с заявлением на приостановление выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, банки второго уровня и микрофинансовые организации уже приняли от физических лиц 84 345 заявок на приостановление выплат, из них одобрено 12 071. По индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса банки второго уровня и микрофинансовые организации приняли 17 671 заявок на приостановление выплат, из них одобрено 3 244 заявок. Эти цифры будут дополняться по мере поступления заявок от физических и юридических лиц», - сказал в ходе онлайн-брифинга заместитель Председателя правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Напомним, в реализацию поручения Главы государства от 23 марта, Агентством утвержден порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.


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