Свыше 81% личного состава ВС РК ревакцинированы от COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прививку от коронавируса в казахстанской армии на сегодня получили более 81% процента военнослужащих и представителей гражданского персонала. К ревакцинации привлечен личный состав, прошедший полный курс вакцинации. Исключение составляют только имеющие медицинские противопоказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Как отметили в ведомстве, ревакцинация осуществляется на добровольной основе. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. После получения прививки все пациенты остаются под наблюдением врачей в течение получаса.
Процедура проводится на базе военных поликлиник и в местных лечебных учреждениях по месту прикрепления. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений получают вакцину в пунктах постоянной дислокации.
На территории соединений и воинских частей развернуты прививочные посты, также работают выездные прививочные бригады.
Своевременная ревакцинация личного состава позволяет сформировать коллективный иммунитет и не допустить распространения коронавирусной инфекции.
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