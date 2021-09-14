РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 800 тысяч алматинцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 13 сентября зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 35 без симптомов.

    «Выписаны всего 570, поступили – 287. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 3 078 человек (91 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 287. На ИВЛ – 49, на неинвазивной ИВЛ – 112, High flow занято – 106 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 6 628 пациента, с симптомами – 6 439, с легкой и средней степенью, без симптомов – 189.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 085 человек, вторым компонентом – 4 640 человек.

    На 13 сентября вакцинировано первым компонентом 913 946 человек, вторым компонентом 800 418 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 115 210 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!