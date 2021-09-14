Свыше 800 тысяч алматинцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 13 сентября зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 35 без симптомов.

«Выписаны всего 570, поступили – 287. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 3 078 человек (91 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 287. На ИВЛ – 49, на неинвазивной ИВЛ – 112, High flow занято – 106 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 6 628 пациента, с симптомами – 6 439, с легкой и средней степенью, без симптомов – 189.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 085 человек, вторым компонентом – 4 640 человек.

На 13 сентября вакцинировано первым компонентом 913 946 человек, вторым компонентом 800 418 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 115 210 человек.