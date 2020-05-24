Свыше 800 семей переселят из ветхого аварийного жилья в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане свыше 800 семей в текущем году переселят из ветхого аварийного жилья в новые дома. Кроме того, по программе модернизации ЖКХ проведут ремонт в более 50 многоквартирных жилых комплексах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

Среди аварийных домов есть построенные в 1931 году. В ходе объезда аким столицы Алтай Кульгинов посетил ветхие дома и побеседовал с жильцами.

Жители дома (ул. Бесшатыр, 8, район Сарыарка) отметили, что после встречи с акимом столицы осенью 2019 года в районе решился ряд вопросов: проложили асфальт, устранили проблемы с канализацией, теперь же остается вопрос со сносом аварийного жилья, «у нас дом рушится на глазах, зимой нечем дышать, так как мы топим многоквартирный дом углем, у всех стоят печки, холодно, сыро».

«В городе официально 125 аварийных домов. В вашем районе мы были в прошлом году, ваш дом мы включили на текущий год. Все семьи данного дома новый год встретят уже в новых квартирах. Всего же в этом году в новые дома переселим свыше 800 семей», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

К примеру, дому, который также включен в список по сносу, уже 90 лет (ул.Алтынсарина). Также снесут дома барачного типа, рядом с которыми проложили железнодорожные пути, «был случай, когда вагон сошел с рельсов и упал недалеко от нашего дома, детей боимся отпускать на улицу, а вдруг попадет под рельсы?».

Кроме того, по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства в столице отремонтируют свыше 50 многоквартирных жилых комплексов.

«Жилищное направление – одно из важных наших направлений. Если свыше 800 семей из аварийных домов переселим в новые дома, то в текущем году для очередников построим более 8 тыс. социальных квартир. Но есть еще вопросы по домам, которые, казалось бы, построены не так давно. Там уже падают плитки, фундамент оседает. Этими домами мы также будем заниматься. Это, к примеру, такие ЖК как «Инфинити», «Территория комфорта-2», «Орбита», «7 бочек» и т.д. Но программа модернизации – это возвратные средства. Государство выделяет средства на проведение капремонта, потом данные средства распределяются среди жителей сроком до 15 лет», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.