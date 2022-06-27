27 Июня 2022 13:51

Свыше 800 полицейских погибли при исполнении служебного долга за годы Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости РК при исполнении служебного долга погибли свыше 800 сотрудников полиции. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При исполнении служебного долга за годы Независимости скончались 815 сотрудников полиции, 4593 сотрудника получили ранения», - сообщила на брифинге Шугыла Турлыбек.

Ко Дню сотрудников полиции министр дел Марат Ахметжанов вручил погоны получившим очередные звания в цифровом формате восьми сотрудникам центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Президент принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. Глава государства посетил Центр оперативного управления, где ознакомился с деятельностью ситуационно-аналитического центра МВД, а также осмотрел стенд цифровых технологий. Президент дал положительную оценку работе министерства.