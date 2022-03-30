Свыше 800 операций в год - как развивается спинальная хирургия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Нейрохирургическое отделение №1 городской клинической больницы №7 является первым в Республике Казахстан специализированным отделением спинального профиля, где лечатся больные с заболеваниями и повреждениями позвоночника и спинного мозга. Какие новейшие технологии сейчас применяются в лечении заболеваний и травм позвоночника - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Нейрохирургическое отделение (НХО) №1 открыто в 1991 году. Отделение развернуто на 30 бюджетных коек и 2 хозрасчетные палаты.

Здесь оказывается высокоспециализированная нейрохирургическая помощь жителям всех регионов Республики Казахстан. Лечение проходят более 1000 больных ежегодно.

Курация отделения осуществляется кафедрой нейрохирургии КазМНУ имени Асфендиярова, курирует отделение профессор кафедры КазНМУ Марат Алиев. Профессор проводит более 300 сложнейших оперативных вмешательств в год.

За прошлый 2021 год в отделении была внедрена новая методика - тотальная артропластика в хирургическом лечении дегенеративных заболевании шейных межпозвонковых дисков.

«Операции тотальной артропластики является безопасным и эффективным способом хирургического лечения пациентов с одноуровневыми дегенеративными заболеваниями шейных межпозвонковых дисков. У пациентов с тотальной артропластикой отмечали достоверно лучшие клинические результаты. Методика тотальной артропластики позволила сохранить нормальную биомеханику шейного отдела позвоночника и предотвратить развитие дегенеративного заболевания смежных сегментов», - рассказал заместитель главного врача ГКБ№7 нейрохирург Марат Алиев.

Принять решение о необходимости оперативного лечения спинальной патологии может только врач специализирующийся в области спинальной хирургии, после неврологического осмотра, оценки инструментальных (МРТ, КТ, рентгенография) и лабораторных исследований, общего состояния пациента. Ежедневно проводятся консультации заведующего отделением Аглакова Б.М. и всех лечащих врачей отделения.

По словам врача-нейрохирурга Марата Алиева, заболевания и травма спинного мозга носят судьбоносный характер, а оперативное лечение патологии спинного мозга составляет высокий риск как для самой жизни, так и для возможной инвалидизации и потери трудоспособности пациентов. Своевременная диагностика и оказание высокоспециализированной нейрохирургической помощи значительно уменьшает эти риски до минимума.

В условиях НХО-1 ГКБ №7 проводятся самые сложные операции на позвоночнике.

«Уникальный комплекс хирургического диагностического оборудования позволяет быстро и эффективно проводить операции на позвоночнике пациентам с такими болезнями, как межпозвоночная грыжа диска, стеноз позвоночного канала, перелом позвоночника и другими заболеваниями, при этом сроки госпитализации для хирургического лечения составляют от 3-х до 10 дней. Операционные микроскопы с системой балансировки и глубиной оптической резкости непременно используются для операций по удалению грыжи позвоночника, опухоли спинного мозга, во время декомпресивно-стабилизирующих вмешательств. Совмещение изображения с микроскопа и эндоскопа в окулярах хирурга во время операции - наглядно показывает ход операции, в том числе и в формате онлайн трансляции. Основные операции по патологиям спинного мозга - это такие, как микрохирургическое удаление грыжи дисков, различные виды стабилизации, декампресии структур позвоночного канала, удаление опухолей спинного мозга и многое другое»,- рассказал Марат Амангельдиевич.

На сегодня сотрудниками отделения изданы в периодической медицинской печати более 50 научных статей. В 2020-2021 годах опубликованы две монографии по организации специализированной помощи пострадавшим с травмой позвоночника и спинного мозга.

В клинике внедрены все методы оперативного вмешательства на позвоночнике и спинном мозге.