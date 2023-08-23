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    10:14, 23 Август 2023 | GMT +6

    Свыше 800 новых профессий включат в казахстанский Нацклассификатор занятий

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения ведет работу по внесению изменений в Национальный классификатор занятий РК (НК РК) от 2017 года. В рамках проведенного анализа в проект обновленного НК РК планируется внести изменения по более чем 900 профессий, из которых 839 – будут новыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Проект изменений был сформирован по итогам обсуждения с госорганами, местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов РК и НПП «Атамекен».

    Кроме того, как отметили в Минтруда, были учтены предложения от ассоциаций работодателей, работодателей, зарегистрированных на Электронной бирже труда, разработчиков профессиональных стандартов и Атласа новых профессий и компетенций.

    Проект изменений № 1 «НК РК 01-2017 Классификатор занятий» размещен на интернет-ресурсе Национального органа по стандартизации (www.ksm.kz) в разделе «Обсуждение» – «Стандарты» – «Обсуждение проектов НК РК», где к ним можно дать свои предложения и дополнения, которые будут приниматься до 1 октября текущего года.


    Теги:
    Общество Другие государственные органы Минтруда РК для mail.ru
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