Свыше 800 новых профессий включат в казахстанский Нацклассификатор занятий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения ведет работу по внесению изменений в Национальный классификатор занятий РК (НК РК) от 2017 года. В рамках проведенного анализа в проект обновленного НК РК планируется внести изменения по более чем 900 профессий, из которых 839 – будут новыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Проект изменений был сформирован по итогам обсуждения с госорганами, местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов РК и НПП «Атамекен».

Кроме того, как отметили в Минтруда, были учтены предложения от ассоциаций работодателей, работодателей, зарегистрированных на Электронной бирже труда, разработчиков профессиональных стандартов и Атласа новых профессий и компетенций.

Проект изменений № 1 «НК РК 01-2017 Классификатор занятий» размещен на интернет-ресурсе Национального органа по стандартизации (www.ksm.kz) в разделе «Обсуждение» – «Стандарты» – «Обсуждение проектов НК РК», где к ним можно дать свои предложения и дополнения, которые будут приниматься до 1 октября текущего года.