Свыше 800 казахстанцев с пневмонией и КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 094 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспроcтранению Covid-19.

Из получающих лечение от КВИ пациентов - 40 692 КВИ+ и 402 КВИ-, из них в стационарах находится – 15 068 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 026 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 802 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.