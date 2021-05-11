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    09:33, 11 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 800 казахстанцев с пневмонией и КВИ находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 094 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспроcтранению Covid-19.

    Из получающих лечение от КВИ пациентов - 40 692 КВИ+ и 402 КВИ-, из них в стационарах находится – 15 068 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 026 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 802 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.


    Теги:
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