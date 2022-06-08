8 Июня 2022 23:29

Свыше 800 иностранцев наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в 2022 году за незаконное использование иностранной рабочей силы полиция наказала 37 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К административной ответственности за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан привлечено 826 иностранцев. В суды направлено 687 дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения судами приняты решения о выдворении из страны 75 иностранцев», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По информации ведомства, по фактам незаконного использования иностранной рабочей силы к административной ответственности в регионе в 2022 году привлечены 37 правонарушителей.

«За постоянное проживание в Республике Казахстан без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам к административной ответственности привлечены 2202 казахстанца и 39 иностранцев», - проинформировал руководитель отдела внешней миграции управления миграционной службы ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.

По его данным, за пять месяцев 2022 года на территории области временно зарегистрированы 3287 иностранцев, из которых 126 – граждане дальнего зарубежья и 3161 – граждане стран СНГ. 1799 прибыли в область по работе, 24 – по служебным делам, 527 – с частной целью, 122 – на учебу и 815 - с иными целями.

С начала года за административные правонарушения наложено 1286 административных штрафов примерно на 44 млн тенге. Полицейские установили 106 неплательщиков алиментов, рассмотрели материалы и выдали разрешения для выезда на постоянное жительство из страны 1198 жителям области, из них 214 - для выезда в страны дальнего зарубежья, 1198 - в страны СНГ.

«Приняты в гражданство Республики Казахстан 73 иностранных гражданина, из них 59 казахской национальности. Документирован удостоверениями личности и паспортами 37361 житель области», - сообщил Г. Шабиденов.