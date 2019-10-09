Свыше 800 человек получили юридическую помощь во фронт-офисе ДП Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Павлодарской области Амантай Аубакиров провел прием граждан во фронт-офисе ДП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С жалобой на хозяина одного из магазинов, торгующего алкогольной продукцией в ночное время, обратились павлодарки. Выслушав доводы жителей, начальник департамента полиции Павлодарской области Амантай Аубакиров дал поручение сотрудникам местной полицейской службы провести рейдовые мероприятия на предмет выявления факта реализации алкогольной продукции и принять по ним меры административного воздействия, сообщила журналистам пресс-служба департамента.

Руководитель одного из предприятий просил найти виновных в краже имущества и документов. На месте руководством департамента даны разъяснения по поводу проведённых следственных действий. Также генерал дал руководителю следственного подразделения поручение провести тщательные проверки в установленные законом сроки и в обязательном порядке проинформировать об их результатах потерпевшему.

Генерал Аубакиров выслушал всех граждан, пришедших на приём, дал соответствующие поручения руководителям компетентных служб ведомства и установил сроки, в течение которых возникшие проблемные вопросы должны быть решены.

«Слушать и слышать людей, отзываться на просьбы и их пожелания, обеспечить прозрачность деятельности полиции – это одни из тех аспектов, о соблюдении которых говорит наш Президент, - отметил А. Аубакиров. - И регулярное общение с населением способствует формированию эффективного взаимодействия органов внутренних дел с обществом, а также обеспечивает незамедлительное реагирование ведомства на решение тех или иных вопросов. В целом, департамент в курсе всех проблем тех граждан, которые сегодня обратились ко мне. Часть обращений мы взяли на контроль - окажем помощь в разрешении непростых ситуаций, а часть сегодня удалось решить на месте».

Жители Павлодарской области, побывавшие на личном приёме у руководителя департамента полиции, по данным ведомства, отметили, что такие приёмы – это возможность быть услышанными и выразили благодарность за своевременное рассмотрение обращений и взятие их на контроль.

«Еженедельно во фронт-офисе ведут приём начальники подразделений департамента (следствия, местной полиции, административной и миграционной служб, кадровой работы), во время которого отвечают на вопросы жителей, оказывают необходимое содействие в решении различных вопросов, предоставляют консультацию и информацию по оказываемым государственным услугам населению. Приём граждан занимает 10-15 минут. Для этого созданы все условия и не приходится простаивать в очередях», - рассказали в пресс-службе департамента.

У всех начальников территориальных управлений и отделов полиции департамента, напомнили здесь, есть свои личные аккаунты в социальных сетях, где любой житель имеет возможность задавать вопросы, делиться информацией о правонарушениях, свидетелями которых они стали.

Фронт-офис департамента открылся в Павлодаре 30 апреля. За это время сюда обратились 818 человек, получивших юридическую консультацию по всем интересующим их вопросам.

Фото пресс-службы



