Свыше 800 человек, из них 92 ребенка, вызволили из снежных заносов спасатели Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Период с 26 по 29 января выдался очень «горячим» для спасателей Акмолинской области, в связи ухудшением погодных условий на ряде трасс. О работе, проведенной по спасению людей и транспорта, ликвидации снежных заносов на автодорогах рассказал в ходе брифинга начальник областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, подполковник гражданской защиты Алексей Советов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

– Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий было получено департаментом 24 января текущего года и в установленном порядке доведено до органов управления и организаций, объектов жизнеобеспечения, населения. С 20 по 31 января 2020 года была доведена 41 SMS-рассылка и 56 сообщений посредством мобильного приложения «Darmen».С 25 по 27 января текущего года в департаменте был развернут оперативный штаб с участием представителей всех заинтересованных органов, на действующую «горячую линию» поступило более 80 звонков, территориальная подсистема ГСГЗ переведена с режима функционирования «повышенная» в режим функционирования «чрезвычайной ситуации». Буквально за 7 дней, в период с 24 по 31 января, движение на автодорогах области ограничивалось 29 раз, – сообщил А. Советов.

Начальник ДЧС Акмолинской области проинформировал о работе, проведенной спасателями на автодорогах региона.

–Наиболее сложная обстановка из-за неблагоприятных метеорологических условий сложилась на территории Ерейментауского района на автомагистрали сообщением «Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты». Эта автомагистраль закрыта для всех видов транспорта, с 22 января пропуск автотранспорта организовывается колоннами с сопровождением дорожных служб, ДЧС и МПС. Аналогичная ситуация складывалась на территории Целиноградского, Аккольского, Шортандинского районов, на автомагистрали сообщением «Нур-Султан – Кокшетау», «Нур-Султан – Атбасар», «Нур-Султан – Караганда». Для недопущения выезда населения на автодороги выставлялось 58 мобильных блок-постов, где было задействовано 55 единиц техники и более 100 сотрудников местной полицейской службы, 30 единиц техники и более 60 сотрудников облдепартамента по ЧС. В данный период в пунктах обогрева было размещено 2181 человек, из них –129 детей. Произведена буксировка 593 единиц техники, из них 6 карет скорой медицинской помощи. В ходе проведения аварийно-спасательных работ в медицинские учреждения области доставлено 14 рожениц. Также в медучреждения доставлено 11 человек, из них 3 детей. Организовано сопровождение 16 колонн с 3654 единицами автотранспорта - из них 1861 легкового, и 1793 грузового. Для ликвидации снежных заносов на автодорогах области задействовано 141 единиц снегоуборочной техники. Из них на дорогах республиканского значения – 91 единица техники и 50 на автодорогах областного значения. Из снежных заносов вызволено 572 единицы техники, из них 3 кареты скорой помощи. Спасено 845 человек, в том числе 92 ребенка. Эвакуировано 1446 человек, в том числе 131 детей. Также для извлечения оставшейся техники в снежном плену привлекались 66 курсантов Кокшетауского технического института КЧС МВД и 2 единицы техники, а также подразделения ДЧС в количестве 60 человек и 2 единиц техники, и 8 человек из подразделения Министерства обороны и 3 БТР. Благодаря принятым совместным с местными исполнительными органами власти, МПС, Казавтожол мерам удалось не допустить гибели людей на автодорогах области. Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано более 200 единиц техники и более 500 человек, – отметил спикер.

В завершении брифинга Алексей Советов порекомендовал жителям области быть внимательными и осторожными, не пренебрегать поступающими сообщениями о непогоде.

– Несмотря на своевременное оповещение населения и гостей области о закрытии транспортных сообщений, зачастую имеются факты, когда люди продолжают выезжать на автодороги и остаются в снежном плену один на один со стихией. Пренебрежение или безответственность автолюбителей приводит к транспортному коллапсу на блок постах и других отрезках автомагистралей. При получении сообщения о закрытии либо ограничении движения на автодорогах области не следует пренебрегать данными уведомлениями, а ограничится выездами за пределы населенных пунктов, - резюмировал он.