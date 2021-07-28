Свыше 800 авто с неоплаченными штрафами выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории города Атырау сотрудники патрульной полиции в соответствии со статьей 785 КоАП РК выявили 815 автомобилей с неоплаченными штрафами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Из них 541 – из России, 154 – из Армении, 13 – из Кыргызстана, 12 – из Узбекистана, 33 – из Белоруссии, 9 – из Азербайджана, 28 – из Грузии и 5 – из Абхазии.

Указанные автомобили были обнаружены при помощи аппаратно-программного комплекса «Сергек» за превышение скорости, невыполнение требований дорожной разметки, нарушение правил проезда запрещающего цвета светофора.

Так, 24 июля около 10:30 часов на улице Баймуханова в районе рынка «Дина» сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль BMW под управлением 36-летнего гражданина, находящегося на российской регистрации. В ходе проверки установлено, что авто имеет 14 неоплаченных штрафов на сумму 218 775 тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК, автомобиль припаркован на спецстоянке.

Кроме того, 24 июля около 16:30 часов на рынке «Көктем», расположенном в микрорайоне Авангард, сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марики Nexia, находящийся на российской регистрации, под управлением 29-летнего мужчины. В ходе проверки выявлено наличие 36 неоплаченных штрафов на сумму 344 206 тенге, автомобиль был припаркован в соответствии со статьей 785 КоАП РК.

Сотрудники патрульной полиции продолжают работу в этом направлении.

