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    16:33, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 80% жителей столицы прошли перепись населения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 80% жителей столицы прошли перепись населения. Об этом сообщила заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 октября текущего года во всех регионах страны начался второй этап Национальной переписи населения. Свыше 14 млн человек по стране прошли перепись в онлайн- или офлайн-форматах. В Нур-Султане усиленными темпами проходит перепись населения. Многие граждане на работе, поэтому для их удобства, предусмотрена перепись в онлайн-формате. Это стало одним из эффективных способов прохождения переписи», - отметила Малика Бектурова.

    По ее словам, свыше 80% жителей столицы прошли перепись.

    «Мы очень рады такому показателю. Выражаем благодарность за активность гражданам. До 30 октября перепись будет проводиться во всех районах города. Призываем астанчан принять активное участие, потом что эти данные необходимы для определения стратегии экономического развития. Это наш гражданский долг», - обратилась Малика Бектурова к жителям столицы.

    Ранее сообщалось, что аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прошел перепись онлайн и призвал горожан принять участие в переписи.

    Теги:
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