Свыше 80 тысяч доз вакцины поставят в ВКО в апреле

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане активно ведется подготовка к массовой вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр области.

В ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления здравоохранения Нурлангазы Ибраев сообщил, что до конца апреля в область будет поставлено достаточно доз вакцин для проведения массовой вакцинации населения, готовятся прививочные пункты в местах массового скопления людей. На сегодняшний день в область поставлено 36 400 доз вакцин первого и второго компонента российского препарата «Спутник V».

«У нас есть график поставок, который осуществляет единый дистрибьютор «СК-Фармация». До конца апреля мы получим 82 200 доз первого и второго компонента вакцины. Тогда уже населения будут приглашать в обозначенные и объявленные прививочные пункты. Сейчас по поручению акима области Даниала Ахметова данные места определяются. После проведения разрешительной процедуры Департамента санитарно-эпидемиологического контроля места проведения вакцинации будут объявлены, подготовлены медицинские работники», – сказал Нурлангазы Ибраев.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 12 425 человек.

Нурлангазы Ибраев отметил, что перед вакцинацией по рекомендации ВОЗ не требуется проведение анализа на определение антител, переболевшим коронавирусом людям рекомендуется получать вакцину спустя 6 месяцев после выздоровления. Он напомнил, что вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатна для всех.

«Но это не отменяет необходимости носить маску и сохранять социальную дистанцию. В течение 12 – 14 дней после введения первой дозы вакцины вырабатывается первичный иммунитет. Не раннее, чем чрез 32 – 45 дней формируется устойчивый иммунитет, который позволяет не заболеть или перенести заболевание в легкой форме. Бояться вакцины не нужно, она зарекомендовала себя отлично. На сегодня не зарегистрировано ни одного тяжелого побочного эффекта или дополнительного осложнения», – заключил Нурлангазы Ибраев.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.